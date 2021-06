PCR o test de antígenos obligatorios para asistir a los partidos de España en la Eurocopa, vacunados incluidos

Así se anuncia en la "Guía de Eventos" de la sede de Sevilla facilitada por la UEFA a quienes ya han adquirido los tickets. Cada aficionado necesitará una "pulsera Covid" complementaria a la entrada para acceder al campo , siendo fundamental presentar "un resultado negativo de la prueba PCR de Covid-19, que no tenga más de 72 horas de antigüedad a la hora del inicio del partido " o "un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos 24 horas antes del inicio".

Estas pruebas, que rondan un precio mínimo de 75 euros y 40 respectivamente, además deberán realizarse "en cualquier centro médico certificado en España o en el extranjero", siempre que el documento esté en inglés, español, alemán o francés. No hay establecimientos específicos para hacérsela, pero sí se facilita un listado de clínicas sevillanas con el fin de evitar problemas con el certificado, por lo que se presupone, sin especificarlo, que los test de antígenos de farmacia no son válidos. Además, los aficionados vacunados o los que hayan pasado la enfermedad no están exentos de esta obligación, de la que sólo se libra a los niños de entre 0 y 6 años.