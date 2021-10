Pelé agradece las felicitaciones por su cumpleaños: "Son 81 años de vida con muchas victorias"

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, ha cumplido este viernes 81 años. Han sido muchas las muestras de cariño que ha recibido y el exfutbolista ha querido agradecer las felicitaciones a través de un vídeo de su cuenta de Instagram después de haber pasado unos días en el hospital para someterse a una operación para extirparle un tumor.

"Aprovecho para agradecer a todos mis amigos brasileños y no solo de Brasil sino de todo el mundo, quienes me desearon lo mejor, me desearon felicidad en este día de mi cumpleaños", dijo Pelé en un video publicado en su Instagram.