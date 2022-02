El periodista francés que entrevistó a la tenista china Peng Shuai duda que sea libre

Marc Ventouillac, uno de los dos periodistas del diario francés L'Equipe que entrevistó a la tenista china Peng Shuai por primera vez para un medio occidental, dice que aún no está seguro de que la joven sea libre. "Es imposible saberlo", ha señalado a la agencia Associated Press. Un funcionario olímpico chino estuvo permanentemente en la sala y tradujo la conversación que mantuvo Ventouillac con la tenista, según las declaraciones que recoge The Guardian.