La plantilla del Atlético de Madrid recibe la Copa de la Liga en el Metropolitano

Los actos de celebración del título de Liga del Atlético de Madrid quedarán este año algo deslucidas por culpa de la pandemia. Los jugadores ya no fueron anoche a la plaza de Neptuno para compartir el triunfo con los aficionados y t ampoco habrá pasacalles .

Caravana atlética desde el coche y con prudencia

Delegación del Gobierno vuelve a pedir responsabilidad

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, González ha trasladado que sabe que "un título no se gana todos los días ni siquiera se gana todos los años" pero ha pedido a los atléticos que no salgan de sus vehículos para que no se repitan las imágenes de este sábado, donde más de 2.500 personas se dieron cita en los alrededores de la fuente de Neptuno.