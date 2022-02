Polonia se niega a jugar ante Rusia la repesca para el Mundial de Catar

Tras las palabras de Kulesza, varios internacionales polacos apoyaron su decisión. "¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer como que no pasa nada", ha explicado en Twitter el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski.