Recuperar el lactato en los músculos, la razón por la que Nadal se montó en una bici tras la final de Australia

Lo hacen para recuperar el nivel de lactato en los músculos. El lactato se metaboliza en los músculos cuando el oxígeno no da más. Es como el combustible para el cuerpo en el caso de esfuerzos extremos e intensos. Los músculos suplen la falta de oxígeno con el lactato. Pero cuando alguien se ejercita a ritmo elevado el lactato termina acumulándose y hay que recuperar los niveles normales.

No está todavía clara la relación del lactato con las llamadas 'agujetas'. Algunas teorías sostienen que son debidas a la sobreproducción de ácido láctico tras ejercicio intenso justifica que se acumule en el músculo llegando a cristalizar. Pero hay expertos que no están de acuerdo. Dicen que no es necesario un ejercicio muscular intenso para que aparezcan las «agujetas».