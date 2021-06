Por qué no se ha vacunado antes a los jugadores de la Selección Española de Fútbol

La presencia de la selección española de fútbol en la Eurocopa(entre el 11 de junio y el 11 de julio) se complica. El positivo de Sergio Busquets les obliga a guardar 10 días de cuarentena, pero si algún jugador o miembro más de la selección da positivo, esa cuarentena se solaparía con la fecha de los primeros partidos de la roja, a partir del 14 de junio. Así que ahora la pregunta que ronda es por qué no se ha vacunado antes a los internacionales españoles.

Primer partido amistoso sin los seleccionados

El siguiente partido de España es un amistoso contra Lituania este martes. Según ha informado la Federación en un comunicado, dicho partido "se llevará a cabo bajo la dirección de Luis De la Fuente y con integrantes de la selección Sub 21".

Las 51 personas (entre jugadores y personal técnico de la Selección) que han estado en contacto directo con Busquets permanecen aisladas en la concentración. Todos se están sometiendo a PCRs diarias y de momento no hay más positivos. Según nos dicen desde la Federación, si en cuatro días no hay ningún positivo considerarán que no hay brote. Y levantarán el confinamiento.