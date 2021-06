El positivo de Busquets compromete el futuro de la selección española en la Eurocopa

Tras el positivo por coronavirus del capitán de la selección española Sergio Busquets, todos los planes de la selección española se han trastocado hasta el punto de no poder disputar el encuentro amistoso programado ante Lituania en el estadio Butarque de Leganés. Lo hará en su lugar la sub 21. Este sería el menor de los problemas porque, según los protocolos de la UEFA, el equipo de Luis Enrique debería guardar 10 días de cuarentena, un tiempo insuficiente para llegar al primer partido ante Suecia, programado para el día 14. Pero es más: si el brote se descontrola, La Roja corre el riesgo de ser excluida de la competición. Y no es ninguna broma: la UEFA ya avisó que haría lo que tuviera que hacer para que no se comprometa el torneo.