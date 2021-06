Cuánto cuestan las entradas para la Eurocopa 2021

Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas

La UEFA recomienda no adquirir entradas para aquellos partidos que se celebren fuera de España, ya que no se harán excepciones para entrar en el país si las medidas de la pandemia lo prohíben. En caso de no poder asistir por motivos sanitarios, sí se permitirá el cambio del titular de la entrada, siempre y cuando se notifique con antelación al inicio del partido.