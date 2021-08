Mª José, primera entrenadora de Ana Peleteiro: “Con cinco años ya se veía que era un diamante en bruto”

Peleteiro comenzó entrenando en vallas , pero pronto decidió que no era lo suyo. “Un día se cayó y entonces dijo que no. A ella le gusta hacerlo todo bien, por eso cuando vio que no podía destacar dijo que quería probar otra cosa. Tenía unos pies increíbles, podría ser una gran velocista también y una buena saltadora de longitud” , explica María José.

Aunque entrena en Guadalajara, Ana Peleteiro conserva sus vínculos con este municipio de A Coruña. Además de su familia, no se olvida de su gente de toda la vida y de quienes la apoyaron desde el principio. Y María José está dentro de ese núcleo. Tras la final le mandó un mensaje. “No me lo esperaba, pero me dijo que tenía miles de mensajes y que había buscado el mío expresamente. Me dijo que la medalla también era mía y que quería verme a la vuelta”, relata emocionada.