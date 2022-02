Queralt Castellet, plata olímpica en la modalidad 'Halfpipe' de snowboard

"Esta plata es un sueño hecho realidad, creo que es algo que significa y que demuestra que todo lo que se quiere, se puede y que todo lo bueno cuesta. Esto es algo que me han enseñado estos Juegos y aún así, se puede conseguir y todo es posible", ha dicho Castellet en declaraciones facilitadas por Red Bull, uno de sus patrocinadores.

"Esto llega después de cinco Juegos, de una vida y una carrera entera dedicada al snowboard, a un sueño, a una medalla olímpica. Desde Turín, que ahí es cuando empecé a soñar, cuando vi a las chicas en el podio y dije que quería estar ahí. Me planteé eso y no he dejado de luchar hasta hoy y ahí seguiré. Estoy haciendo el mejor 'snowboarding' que hecho nunca y lo más importante es que lo estoy disfrutando más que nunca. Creo que es mi mejor momento, estoy disfrutando del 'snowboard' cada día, cada minuto", aseguraba Queralt tras lograr su medalla.