Nadal: "Djokovic es libre para tomar sus propias decisiones, pero hay consecuencias"

Hace unas horas, el gobierno de Australia impidió el ingreso al país de Djokovic, nueve veces ganador del Abierto australiano, al no tener en regla el visado y "no cumplir" la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto 'aussie', primer 'Grand Slam' de la temporada.

Según Nadal, que pasó recientemente el coronavirus pero fue autorizado para competir en Melbourne Park, a Djokovic le habría facilitado la vida haberse vacunado. "Es normal que la gente aquí en Australia se sienta muy frustrada con el caso porque han pasado por muchos confinamientos muy duros y mucha gente no ha podido volver a casa", indicó.

"Lo único que puedo decir es que creo en lo que dice la gente que sabe de medicina, y si la gente dice que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunarnos", dijo. "Pasé por la COVID-19. Me han vacunado dos veces. Si haces esto, no tienes ningún problema para jugar aquí. El mundo, en mi opinión, ha sufrido demasiado como para no seguir las reglas", añadió.