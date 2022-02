Rafa Nadal: "Ya no tengo 20 años y encaro las cosas con perspectiva diferente"

Así lo dijo durante una rueda de prensa en Acapulco donde el martes debutará en el Abierto Mexicano. "No ha cambiado absolutamente nada, de 20 a 21 no creo que sea un tanto por ciento muy grande y mi vida sigue exactamente igual. Estoy jugando a tenis otra vez, que llevaba tiempo sin hacerlo, y eso es más importante que cualquier otra cosa" , comentó Nadal .

El tenista español no oculta su alegría. Se muestra "muy feliz" por lo sucedido en Australia y reitera que fue "algo totalmente inesperado". Pero con su habitual carácter calmado y reflexivo apunta que "a nivel vital no cambia nada, pero ni un título ni nada cambia lo que es realmente importante para mí que son otras cosas. No tengo 20 años, ya tengo experiencia detrás de los éxitos y de los momentos malos y uno también encara estas cosas de una manera más pausada y tranquila, y con una perspectiva diferente", advirtió.