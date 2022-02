Rafa Nadal, tras su 21 Grand Slam: "Seguir compitiendo a mi edad es una satisfacción"

" Yo no estaba apto para pelear por mis objetivos . Son momentos en los que hay dudas, buscas soluciones y no las encuentras. No sabes lo que va a pasar. A partir de ahí sigues, no queda otra. Lo que he hecho bien es seguir. Había días que podía entrenar 20 minutos, otros cero y algunos dos horas", ha asegurado Nadal.

Durante su intervención ha reconocido que pasó por momentos difíciles en que no podía entrenar como le hubiera gustado. No obstante, siguió adelante "aceptando que no pudiera seguir" por su lesión. "Intenté, de alguna manera, sumar algo cuando las cosas iban mal. Los días en que no había posibilidad de sumar lo que tenía que hacer era no restar. A veces me tenía que ir a casa", ha finalizado.