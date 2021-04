Nadal vence a Tsitsipas y conquista su duodécimo Godó

Nadal: "Esta victoria me va a ayudar a avanzar"

Cree que ha hecho una semana de progresos, de jugar mejor partido tras partido. "Necesitaba subir el nivel. En el tercer set he estado mejor de nivel, he resistido bien y ha sido un partido que ha tenido de todo, emocionante, ante un gran rival . Partidos como el de hoy ayudan a mejorar, me puede ayudar a dar un paso adelante, que lo necesito. Miro adelante con ilusión", ha argumentado.

"No odio perder, lo que me gusta es ganar y me gusta también competir, más que cualquier otra cosa. Me gusta esforzarme para conseguir los objetivos y, si no, irme con la tranquilidad de haberlo intentado en todo momento. Siempre he respetado al deporte y a cualquier rival. Uno no se puede despistar autocomplaciéndose con los títulos del pasado", ha comentado.