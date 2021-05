La remera Sandra Piñeiro relata en su libro 'Remando en la oscuridad' su lucha contra la anorexia

"Yo sólo quería ser la mejor en lo que hacía y esta obsesión me mataba lentamente. Cuando decidí contar mi problema, me vi atacada ante miradas incrédulas, como si mi caso fuese extraño y aislado. Esto me hizo sentir incomprendida. ¿Cómo era posible que una deportista tenga un TCA (Trastorno de la Conducta Alimenticia)? Si somos la representación de 'mens sana in corpore sano', decían", continúa la remera.