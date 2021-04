La RFEF abre expediente a Cala por el supuesto insulto racista a Diakhaby en el Cádiz-Valencia

Juan Cala niega los hechos y Diakhaby mantiene la acusación

Juan Cala negó en rueda de prensa que llamara "negro de mierda" a Diakhaby y avanzó que tomará medidas en los juzgados. "Estoy en estado de shock. Se me está acusando de algo que no soy", aseguraba el lebrijano. Al mismo tiempo cuestiona que nadie escuchara el insulto: “Sin público, hay 20, 25 cámaras, no sé cuántos micrófonos, muchos jugadores, el cuerpo arbitral. Cuando él presuntamente recibe el insulto, hay 7 u 8 jugadores alrededor. Y nadie se da cuenta. Déjame dudarlo", señala.