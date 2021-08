Álves y Pedri, Richarlison y Asensio; así llegan Brasil y España a la final olímpica

El fútbol no es el deporte rey en unos Juegos Olímpicos, pero si la final la juegan Brasil y España, la emoción está garantizada. Muchos de sus jugadores son estrellas emergentes y los clubes y aficionados querrán verlos en acción, frente a frente.

Brasil llega a la lucha por el oro como máxima favorita: es su tercera final consecutiva en unos Juegos Olímpicos y ya ganó la de Río 2016. Además desde su derrota en semifinales de los Juegos de Londres 2012 no ha perdido ni un solo encuentro olímpico.

España llegaba a los Juegos Olímpicos con varios de los jugadores que estuvieron en la Eurocopa con Luis Enrique: Unai Simón, Pedri, Pau Torres, Oyarzabal, Eric García y Dani Olmo . En la primera fase, los de De la Fuente no pasaron del empate a cero frente a Egipto en un partido sin chispa. Contra Australia , la selección sí dominó y la victoria llegó con un solitario gol de Oyarzabal. Fue frente a Argentina cuando el combinado español estuvo mejor. Se adelantó en el marcador, pero vio como la albiceleste empataba a falta de tres minutos para el final.

En Brasil el que maneja el grupo es Dani Alves . Ex del F.C. Barcelona y ahora en el Sao Paulo, llega a los Juegos con 38 años y es el capitán. Pese a la edad, sigue siendo muy peligroso.

La estrella de la selección debiera ser Marco Asensio con 25 años, sin embargo no suele estar en el once titular de De la Fuente. Asensio es un delantero de gran calidad que no ha tenido minutos en el Real Madrid tras su grave lesión en 2019, pero que puede decantar el partido a favor de España.