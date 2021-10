El Rock de Futre: el Atleti vuelve a levantarse ante la adversidad contra la Real Sociedad

Atlético de Madrid 2 – 2 Real Sociedad: “Cum On Feel The Noize” – Slade. Temazo de 1973 de la banda británica que representa bien el encuentro: un partidazo en el Metropolitano. Hay que reconocer el gran mérito del rival que nos puso contra las cuerdas, y la habilidad del equipo para reponerse. No pudo ser la victoria pero estuvo cerca. Un punto importante ante un rival directo por el campeonato.