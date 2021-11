El Rock de Futre: el Atleti “bailó en la oscuridad” en Cádiz

El Atlético de Madrid logró una victoria contundente a domicilio en tierras gaditanas

Tras la durísima derrota europea del miércoles, el Atlético de Madrid necesitaba regresar a la capital con un triunfo. Tanto por la importancia de los tres puntos en una liga cada vez más competitiva y complicada, como sobre todo por recuperar la confianza. Ese era el guion y la película no pudo salir mejor. Esta es mi playlist para celebrarlo:

Cádiz FC 1-4 Atlético de Madrid. “A Matter Of Trust” – Billy Joel. “Una cuestión de confianza” dice el título de este temazo de 1986 de este compositor americano que siempre me encantó. El gran Cholo Simeone confió en el once titular que cayó en los rossoneri para que se resarcieran de la derrota a base de goles y dejar atrás aquel amargo recuerdo. La jugada salió redonda y el equipo colchonero regresó a la capital con tres puntos que saben a más que tres puntos por la confianza y moral.

Thomas Lemar “Dancing In The Dark” – Bruce Springsteen. Seguro que todos hemos “bailado en la oscuridad” con esta canción. Y eso es lo que hizo el campeón del mundo: cuando la situación está más oscura, tras el varapalo del miércoles, él salió a bailar y lucir su mejor versión ante el Cádiz. Firmó un partidazo, coronado con abrir la lata con su gol. Cuando más lo necesitaba el equipo y cuando más lo necesitaba él, que todavía no había podido brillar a su máximo nivel desde la lesión. Chapó por nuestro dorsal 11.