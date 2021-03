El rock de Futre: pueden golpear al líder pero se levanta y gana

At. Madrid 2 – 1 Ath. Bilbao : Hammer To Fall – Queen. ⚒️ Aunque nos caiga un buen “martillazo“ , como el título de la canción, este equipo sabe encajarlo como el mejor de los boxeadores para terminar ganando el combate. Ya estamos al corriente en la tabla. Queda un mundo por delante, pero los 6 puntos a culés y 8 a merengues ilusionan. Partido a partido.

Marcos Llorente: A Rush Of Blood To The Head – Coldplay. 💥 La canción es muy ligerita para un “toro” como él, pero el título viene muy a cuento. Ya había marcado con la zurda, con la diestra…¡Le faltaba de cabeza! ¡Y justo cuando más lo necesitaba el equipo! El Niño de Anfield está siendo uno de los jugadores más decisivos de toda la liga española.