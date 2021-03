El rock de Futre: los merengues perdieron la oportunidad de acercarse al líder

Marcos Llorente : “Paint It Black” – The Rolling Stones. 🖤 La canción es un homenaje al color de su equipación en Anfield, cuando se convirtió en “nuestro” niño de la hinchada colchonera. Ayer fue determinante en el gol de Suárez , con su anticipación a Nacho y un pase genial a Suárez, digno del mejor mediapunta (¡otra faceta más suya!).

Trippier y Carrasco. “Welcome To The Jungle” – Guns N’ Roses. 🦁 Cómo les hemos echado de menos, su regreso al once es una gran noticia. Quiero mandar un abrazo especial al belga. Sé que las oportunidades que tuvo ante Courtois estarán varios días dando vueltas en su mente. Pero no me cabe duda que se va a resarcir en el próximo encuentro. ¡Força crack!