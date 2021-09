El Rock de Futre: el hambre de campeón remontó al Getafe

El equipo del gran Cholo Simeone logró los tres puntos en el Coliseo Alfonso Pérez en otro final no apto para cardíacos. Ya he perdido la cuenta de cuantos llevamos así esta temporada…¡y los que nos quedan! Aquí va mi playlist para celebrarlo:

Getafe 1-2 Atleti: “Sheer Heart Attack” - Queen . ❤️ Canción escrita por el batería Roger Taylor para el disco News of the World de 1977. ¿Queríais emociones fuertes? Bienvenidos al Club Atlético de Madrid. Una vez más contra las cuerdas y una vez más no nos rendimos hasta lograr la victoria final. Para ser campeón hay que tener actitud de campeón y los guerreros del Cholo la tienen. Más allá del resultado positivo quiero destacar la personalidad del equipo.

Luis Suárez: “(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)” - Beastie Boys. 👊 La temporada pasada muchos le querían jubilar antes de tiempo. Parece que una vez más tuvieron que tragarse la fecha de caducidad del charrúa. El Pistolero es mucho Pistolero. Ya no le podemos pedir que haga las carreras que hacía con 20 años, es normal. Pero no os quepa duda que le sobra pólvora en las botas y que todavía le quedan muchos goles rojiblancos que marcar. Tres puntazos con acento uruguayo.