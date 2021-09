El Rock de Futre: La derrota debe unirnos más que nunca para los dos próximos partidos importantísimos

Lamentablemente el conjunto del gran Cholo Simeone sumó su primera derrota del campeonato , algo que no ocurría desde el lejano 25 de abril contra Athletic Club. Cuatro meses de imbatibilidad con la conquista del campeonato liguero de por medio. No está nada mal, pero claro, una derrota siempre duele y todavía más con un calendario tan complicado a la vuelta de la esquina. Por eso confío más que nunca que la afición apoyará con toda su alma al equipo cuando más lo necesita. Esta es mi playlist:

Alavés 1-0 Atlético de Madrid. “Shout It Out Loud” – Kiss. Quienes me conocen saben que hoy estaré de mal humor el resto del día. Me ha ocurrido en todas mis facetas relacionadas con el club: como jugador, como director deportivo, como embajador de club y como aficionado. Sangre rojiblanca en las venas, no lo puedo evitar.