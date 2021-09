El Rock de Futre: ¿un empate “agradecido” contra el Athletic Club?

Tal y como dije en Twitter, viendo las decisiones del colegiado, igual hasta tendríamos que dar las gracias porque nos dejase sumar un punto . Y no es la primera vez. Aquí va mi playlist analizando el encuentro:

Atlético de Madrid 0 – 0 Athletic Club de Bilbao : “Hard As a Rock” – AC/DC . 👊 Partido intenso, trabajado, táctico, equilibrado. Como era de esperar de un enfrentamiento entre el Gran Cholo Simeone y Marcelino. Y todavía más de nuestros primos del norte que siempre se dejan la piel en el campo.

La expulsión de João Félix: “Madness” – Muse . 🚫 Desde luego es una locura acabar expulsado cuando el que recibe primero la falta eres tú. Mi paisano es agarrado en el centro del campo, no le pitan la falta en el momento, pero sí después en su contra cuando bracea. La indignación ante esa injusticia provoca su reacción, con la que acaba expulsado. De locos.

El festival de tarjetas amarillas: “Yellow Submarine”- The Beatles. 🟨 El Atlético de Madrid es el equipo más amonestado de la competición, con una media de cuatro tarjetas amarillas por partido. Sin embargo, no es de los equipos que más faltas comete. Amigos, hagan sus cálculos, los números no encajan.