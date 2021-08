El Rock de Futre: empate tan surrealista como injusto

Atleti 2-2 Villareal: “Rock You Like a Hurricane” – Scorpions. 🦂 Temazo icónico de la banda alemana, publicado en 1984, que retrata muy bien la actitud con la que salieron al campo los cracks del Cholo. Un auténtico vendaval contra el campeón de la Europa League. El balón no quiso entrar, pero lo que importa es la actitud y juego del equipo. ¡Chapó, cracks!

El autogol: All Out Of Luck” – Whitesnake. 🍀 Un poco de caña para compensar la balada. Esta canción me hace especial ilusión enseñárosla porque pertenece al álbum Forevermore de 2011, pero bien podría ser de los años 80. Los viejos rockeros nunca mueren. Partido marcado por la fortuna en los pequeños detalles, tanto por nuestra parte como en la suya.