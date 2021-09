El Rock de Futre: empate con el “corazón partío”

Mi Atleti enfrentándose a mi Porto , el conjunto del gran Cholo Simeone contra el equipo del gran Sergio Coinceição. ¡Anda que no hay equipos en el sorteo y me toca a mí este “marrón”. Estos días muchos me habéis pedido que me moje y elija entre ellos, como cuando le hacen la pregunta imposible a un niño si prefiere a su madre o a su padre. Sé que muchos estáis esperando mi opinión del partido y en especial sobre la polémica arbitral que tanto se lamentaron en Portugal anoche. Aquí tenéis mi análisis:

· Atlético de Madrid 0 – 0 Futebol Clube do Porto: “Rebel Rebel” – David Bowie . Tras un análisis sosegado y con calma, recomiendo tanto a los colchoneros como los dragões que escuchen esta canción para para cambiar el chip y mentalizarse en lo único que importa: el próximo partido. Por un lado el equipo portugués de la “cidade invicta” jugará contra el Moreirense el domingo. Por otro, el equipo colchonero se enfrenta nada menos que con nuestros primos del norte, el Athletic Club de Bilbao. El sábado les recibiremos en el Metropolitano a las 16:15 y todos sabemos que los vascos siempre han sido un gran rival. No será un partido nada fácil.

Soy consciente que estabais esperando un análisis y que me metiera en líos, pero entenderéis que os haya fintado y echado el balón hacia adelante. A fin de cuentas, siempre he sido un regateador nato, no lo puedo evitar. Esta canción siempre me ha encantado y creo que me define tanto mi personalidad como la del Atleti: rebeldes. Contra todo y contra todos. Tenéis como deberes escucharla hoy y el sábado cuando despertéis. ¡Mucha fuerza contra el Athletic, colchoneros!