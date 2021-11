El Rock de Futre: Golpe encima de la mesa del campeón antes de visitar Anfield

Partidazo colectivo de todo el equipo: “With A Little Help From My Friends – The Beatles”. El equipo en general lució a un nivel tan alto y equilibrado que me parecería injusto destacar nombres, como suelo hacer otras veces. Triunfo colectivo. El gran planteamiento del Cholo Simeone, la portería de Oblak volvió a quedarse a cero, Savic regresó de su lesión para dirigir la defensa, Rodrigo de Paul se lució con su visión de pases entre líneas, Griezmann cada vez se parece más a su anterior versión de rojiblanco, Carrasco marcó un golazo digno de enmarcar, João Félix se estrenó como goleador esta temporada. Y todos los demás a lo que no puedo mencionar por falta de espacio. Me quito el sombrero ante vosotros. ¡Chapó cracks!