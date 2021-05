El Rock de Futre: el himno del Sevilla en el Camp Nou

El Atlético de Madrid sumó un gran partido y oportunidades de sobra para lograr la victoria contra el equipo blaugrana

El conjunto del Gran Cholo mereció volver con los tres puntos a Madrid. Nada que reprochar al equipo. Esta noche todos ensayaremos el himno del Sevilla, como dijo ayer el gran Kiko Narváez. Este es mi playlist:

· Barça 0 – 0 Atleti: “Keep On Loving You” - REO Speedwagon . ♥️ ¿Cómo no seguir queriendo a nuestro Atleti? Plantamos cara y superioridad al Barça en su casa. Un empate en el Camp Nou siempre es un buen resultado, y volver de allí con la portería a cero es algo que no ocurría desde mis tiempos. Además tenemos el gol average contra los culés. Siempre orgulloso de mi equipo.

· Cholo Simeone: “Ace of Spades” – Motörhead. ♠️ El técnico argentino estuvo de sobresaliente, nuestro As de Espadas. No le doy la Matrícula de Honor porque la maldita pelota no quiso entrar, pero él no tiene la culpa de eso. El equipo salió en el Camp Nou mordiendo, presionando arriba, con determinación para la victoria. Más de uno tuvo que tragarse sus palabras con su planteamiento. ¡Ole, ole, ole, Cholo Simeone!

· Jan Oblak: “Holding Out for a Hero” – Bonnie Tyler. 👊 El muro esloveno sumó la friolera de 300 partidos de rojiblanco, a pocos encuentros de superar a mi querido Abel Resino como guardameta colchonero que más veces defendió nuestra portería. Ayer volvió a hacer un (clásico) milagro ante una (clásica) jugada escandalosa de Leo Messi. Para quitarse el sombrero ante ambos.

· Yannick Carrasco: “Shout At The Devil” – Mötley Crue. 😈 De jugar en China a convertirse en el enemigo público número uno en la Ciudad Condal. El belga se crece en los partidos importantes, me siento muy identificado con él. Koeman no tuvo más remedio que sustituir a Mingueza para intentar frenarle. Ayer fue un auténtico diablo, como el título de la canción, que también es un guiño a la selección de su país.