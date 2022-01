El Rock de Futre: Inicio de año Angelical

Atlético de Madrid 2 – 0 Rayo Vallecano: “22 Years – Styx”. Temazo de 1973 de la banda norteamericana, perteneciente a su tercer álbum “The Serpent Is Rising”. Más allá de la referencia del título, esta canción es puro rock and roll clásico, alegre, enérgica. Refleja a la perfección el juego en el campo y el estado anímico de los colchoneros tras la victoria y exhibición en todos los niveles. ¡Chapó cracks!

Ángel Correa: “Angel Of Harlem – U2”. Esta canción del mítico grupo irlandés es la número 10 de su disco “Ratlle and Hum” de 1988. Número 10… ¡qué oportuno! El heredero de “mi” dorsal volvió a ser decisivo con un doblete. Tengo muchas canciones apuntadas que hagan referencia a ángeles. No tengo dudas que el argentino me hará mencionarlas todas en mis futuras playlists. ¡Sigue así!