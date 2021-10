El Rock de Futre: un empate inexplicable ante el Levante

Levante UD 2–2 Atlético de Madrid . “Touchdown Boy” – Blink 182. Canción sugerida por mis hijos del mítico trío de punk-pop californiano de los años 90, perteneciente al disco “Chesire Cat” de 1995. Esta canción es una clara referencia al tuit que puse tras el partido: “Lo que me sorprende es que no nos hayan pitado también campo atrás o touchdown”. Clara referencia a que de repente hay nuevas reglas o formas extrañas de interpretarlas. Lo resumiré en un titular que leí anoche “El único deporte del mundo en el que nadie conoce sus normas”.

Antoine Griezmann y Matheus Cunha. “Welcome To The Jungle” – Guns N’ Roses. Legendaria canción de la banda estadounidense del igualmente legendario álbum de 1987 “Appetite For Destruction”. Tanto el francés como el brasileiro se estrenaron como goleadores en la Liga. El galo ya había anotado en Champions, pero siempre es digno de celebrar volver a verle marcar en el campeonato nacional. La temporada va a ser larga y necesitaremos a todos nuestros cracks y sus goles. ¡Bienvenidos a la jungla!