El Rock de Futre: el líder empató con la mala suerte

Hay días que la pelota simplemente no quiere entrar, por mucho que mereciéramos la victoria. Es cierto que tuvimos brotes verdes esperanzadores, como los buenos minutos de Dembele, y que siempre es importante sumar puntos. Pero toca olvidar el resultado y poner toda la energía positiva de cara al partido del Chelsea del miércoles. Aquí va mi playlist motivacional para la semana:

Lunes: “Good Vibrations” – The Beach Boys. El título no podía ser más claro “buenas vibraciones”. Tenemos que ser positivos. Los jugadores tienen piel, sienten a la afición aunque no estén en el campo. Todos y cada uno de los aficionados tenemos que transmitir energía positiva para ellos. La afición ahora es más importante que nunca.