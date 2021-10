El Rock de Futre: el mejor homenaje al aforo completo

Atlético de Madrid 2 – 0 FC Barcelona: “Wake Me Up When September Ends” – Green Day . Terminó septiembre y empezó octubre del mejor modo posible. Un inicio razonablemente tranquilo, comparado con la adrenalina de la montaña rusa colchonera de un septiembre repleto de remontadas in extremis. Nuestro corazón rojiblanco lo agradece. Importantísima victoria, de juego y de moral, ante un rival enorme de la talla del Barça. Mejor imposible.

João Felix: “Every Little Thing She Does Is Magic” - The Police. Había que adaptar ligeramente el género del título. No soy precisamente un experto en inglés, pero imagino que podría ser algo tal que “Every Little Thing He Does Is Magic”. Cada pequeña cosa que él hace es magia. Lo visteis anoche, no voy a descubrir nada nuevo. Me encantó ver a mi paisano divertirse y demostrar todo el talento que recorre sus venas. Muito bem menino.