El Rock de Futre: motivos para estar orgulloso

La reacción del equipo al 0-2. “Rise above this” – Seether. No conocía esta canción, ha sido sugerencia de mis hijos. Temazo de 2007 del segundo álbum del grupo “Finding Beauty in Negative Spaces”. El título traducido también lo deja claro “Levantarse después de esto”. Fue lo que más me gustó del encuentro , la forma en la que el equipo no se rindió en ningún momento. 100% ADN Rojiblanco y 100% ADN Cholo Simeone. Con ese resultado en contra tan pronto muchos se habrían venido abajo, pero no en el Atleti, que igualó el marcador antes del descanso. Incluso con la expulsión no se notó la superior rival. Chapó para nuestros cracks.