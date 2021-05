El Rock de Futre: partido a partido, infarto a infarto

“Total Eclipse Of The Heart” – Bonnie Tyler. “Eclipse total del corazón”. ♥️ ¿Se os ocurre mejor forma de definir la locura que experimentamos todos los colchoneros el domingo? Me tuve que tomar una tila tras el partido y de la emoción no conseguí pegar ojo hasta las tantas. Sigo agitado cuando recuerdo la montaña rusa de emociones. En especial cuando recuerdo el escandalazo del penalti de Suárez previo al gol de Osasuna que habría cambiado todo y que no mostraron en televisión ni una sola repetición. La semana se me hará eterna. A mí y a todos. Ya os dije la anterior vez que estos días comierais sano e hicierais deporte para sobrevivir estos momentos tan intensos.

Una vez más vuelvo a escoger una única canción para representar la unidad del equipo. Estuvieron todos extraordinarios, tanto cuerpo técnico como jugadores, sería muy injusto destacar a personas en concreto. Han sido todos juntos quienes nos han traído hasta aquí, y serán todo juntos quienes puedan lograr la gesta heróica el próximo sábado. Hay una frase de la canción que dice “Together we can take it to the end of the line” que se traduce como “Juntos podremos llegar hasta la última parada”.