El Rock de Futre: una victoria para la mejor afición del mundo

Atleti 1-0 Elche: “Here Comes The Sun” – The Beatles. ☀️ Volvió el público, volvió el sol. No es casual que elija una canción del cuarteto de Liverpool: nuestro último partido oficial con público fue en Anfield. Un larguísimo año y medio después vuelve (algo de) luz tras tiempos oscuros por la maldita pandemia.