El Rock de Futre: mis canciones para asaltar el Camp Nou

“Janie’s Got a Gun” – Aerosmith . “Janie tiene una pistola” dice el título de la canción. Este temazo por supuesto está dedicado a Luis Suárez. Sería justicia poética que el Pistolero uruguayo nos diese el gol de la victoria en el regreso a su anterior casa.

“Abracadabra” – Steven Miller Band. Esta referencia a la magia no es casualidad y por supuesto está pensada para que João Félix saque a relucir su talento en el partido más decisivo. No se me ocurre mejor momento para que el Menino de Oro luzca sus trucos de magia.