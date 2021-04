El rock de Futre: tres puntos de confianza

Atleti 5–0 Eibar. “Lazing On A Sunday Afternoon” – Queen . 👑 Podría haber sido el domingo perfecto si Courtois no hubiese estado tan inspirado contra los azulones. Aun así el Atlético sumó una victoria importantísima a nivel de confianza y aumentó la distancia con un rival directo. El fútbol es un estado de ánimo y necesitábamos este subidón para enfocar el tramo final de la temporada .

Correa . “Angel” – Aerosmith. 👼 Era inevitable que use su nombre para homenajearle con este temazo de la banda de Steven Tyler. Probablemente el jugador que más necesitaba un momento dulce. Me alegré de corazón por él, al igual que todos los aficionados colchoneros. Dejó el partido sentenciado antes del descanso con un doblete y además asistió en el cuarto. Su segundo gol fue un gesto técnico de auténtico genio.

Marcos Llorente. “(You Gotta) Fight For Your Right (To Party)” – Beastie Boys. 👊Nuestro “Niño de Anfield” se ha convertido en un pilar fundamental del equipo y el éxito de la temporada. Ya sabemos que puede jugar en todas las posiciones, a falta de probarle algún día de guardameta. Ayer volvió a marcar otros dos goles que le acercan a cifras de cracks. Una bestia, como el nombre del grupo.