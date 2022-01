Rubiales defiende que la Supercopa en Arabia Saudí "ayuda mucho al desarrollo de la mujer en el fútbol"

Desde que la RFEF anunció en noviembre de 2019 que las tres próximas ediciones de la Supercopa de España se iban a disputar en Arabia Saudí, muchos aficionados no entendieron esa decisión, primero porque la mayoría no podía acompañar a sus equipos y segundo porque consideraban que un país que atenta contra las libertades, especialmente contra las de las mujeres, no podía albergar esta competición.