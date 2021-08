Sandra Sánchez hace historia al ganar el primer oro olímpico del kárate

Antes de la final, la española mostró sus mejores deseos para ella y su contrincante: "Yo lo que quiero es que su kata salga bien y el mío también, que no haya errores y las dos consigamos hacer nuestro mejor kata y que gane la mejor".

Y ha vuelto a hacerlo. Sánchez, que llegó a Tokio "sin nervios de más y con mucha confianza en el trabajo" ha logrado el preciado metal, que según aseguró, no era su objetivo.

"Yo me planteo que el objetivo no es conseguir el oro, es hacer unos katas tan buenos y perfectos que eso valga esa medalla olímpica. Es diferente manera de plantearlo. El resultado no va a ser un fracaso sea cual sea si conseguimos sacar lo que hemos entrenado y damos nuestro mejor versión", dijo antes de que comenzara la competición.