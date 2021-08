La selección española de fútbol no puede con Brasil y se queda con la plata en los Juegos Olímpicos

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ya hizo historia con su pase a la final , donde tenía garantizada, al menos, la plata -21 años después de Sydney- pero no consigue subir un peldaño más e igualar el mayor hito del fútbol español, el oro conseguido en Barcelona '92 por aquella generación formada por Luis Enrique, Kiko, Ferrer, Abelardo, Cañizares ...

En cualquier caso, el técnico español ha ido variando el once en función del rival y en función del estado de forma. Rafa Mir se lo ganó ante Costa de Marfil con su 'hat-trick' , mientras que el madridista Asensio se ganó un sitio en el once tras su gol en la semifinal.

Por su parte, Dani Ceballos confirmó que no ha llegado a tiempo. "He trabajado duro para recuperarme pero no ha podido ser. Toca ayudar al equipo de manera diferente", dijo horas antes a la final.