Gerard Piqué y los selfis: motivos por los que solo fotografía su rostro en las redes

"Hay un punto en mi vida en que, a veces, me aburro. Uno de mis compañeros (Riqui Puig) me empezó a hablar de engagement y publicaciones", explica. Piqué, que reconoce no gustarle demasiado Instagram por no tener que subir momentos de su vida, empezó a hacer selfies por aburrimiento y cachondeo. "Estoy haciendo el gilipollas. No hay nada publicitario. Es una paranoia, no tiene ningún sentido. No sé qué poner de título y el otro día estuve comiendo aceitunas y puse esa palabra, aceitunas", confesaba a Ibai.