Serena Williams, tras la desaparición de la tenista china Peng Shuai: "No debemos permanecer en silencio"

El 2 de noviembre, en una publicación en la red social chino Weibo, la tenista acusó de agresión sexual al ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, considerado un aliado del presidente Xi Jinping. "Me llevaste a tu casa y me forzaste", escribió. Una acusación que fue rápidamente censurada; desde entonces no se sabe nada de Peng. "Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible", ha tuiteado Williams, con el hashtag #WhereIsPengShuai ("Dónde está Peng Shuai").