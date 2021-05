Sergio Ramos, sobre su ausencia en la Eurocopa: "Me duele no defender a España"

Luis Enrique ha llamado a filas a 24 jugadores para disputar la Eurocopa. Pero en esta lista no estaba Sergio Ramos . El capitán de la selección española y del Real Madrid se ha quedado fuera para recuperarse de sus problemas físicos.

Las cosas no siempre salen como uno quiere

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a la que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", ha dicho Ramos en sus redes sociales.