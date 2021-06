Sergio Ramos: "Acepté la oferta con rebaja de salario pero el club me dijo que se había caducado"

El capitán del Real Madrid ha aclarado cómo han sido las últimas conversaciones con el club

Ramos asegura que nunca ha querido irse del Real Madrid

Sergio Ramos ha hablado en rueda de prensa después del emotivo homenaje que le ha rendido el Real Madrid tras su salida del conjunto blanco.

El capitán del Real Madrid ha querido aclarar cómo han sido las últimas conversaciones con el club: "Estos últimos meses el club me hizo una oferta de un año con la rebaja de salario. El dinero no es un problema. Llegado a este punto, en las últimas conversaciones acepto la oferta de rebaja de salario y se me comunica que ya no hay oferta porque tiene fecha de caducidad y no me había enterado", ha explicado.

Sobre las opiniones de que le han llamado 'pesetero', Ramos no se ha escondido: "Mi mejor versión la he ofrecido en el terreno de juego. Se han ido dando circunstancias donde no se ha podido hablar y dije que cuando hubiese novedades las contarías. ¿Lo de pesetero? Cualquiera tiene su opinión, pero primer que contrasten la información. Lo que yo quería era dos años y no uno".

No ha querido explicar cómo fue la reunión con Florentino Pérez: "Quiero mantenerlo en privado. Hay cosas que son muy personales (...) No quiero ningún tipo de rencor. Me quedo con la familia, esto es un hasta luego y siempre estarán en mi corazón".

En cuanto a su futuro, asegura que no ha pensado en ningún momento anda con ningún equipo. "Desde enero, que entro en el mercado, ha habido alguna que otra llamada. Nunca hemos tenido en mente salir del Madrid. A partir de ahora buscaremos una buena opción para mi. El Sevilla es mi segundo club, pero a día de hoy no contemplo esa opción, igual que ellos tampoco", explica. Eso sí, ha descartado al FC Barcelona por completo: "Podéis quedaros tranquilos".

Ramos ha insistido que siempre ha querido seguir siempre en el Madrid aunque reconoce que "nadie está por encima del club, ni un jugador ni un entrenador. No fue un no rotundo, solo a una propuesta que había sobre la mesa. Si dije que se planificara sin mi, pero fue en una negociación independiente".