Sergio Ramos, fuera de la lista para la Eurocopa: ¿Cuántos partidos ha jugado esta temporada?

Sergio Ramos no ha entrado en la lista de Luis Enrique de cara a la Eurocopa que comenzará el próximo 11 de junio. El capitán del Real Madrid ha tenido poco protagonismo esta temporada por culpa de las lesiones .

"No ha podido competir ni entrenar. No ha sido fácil, ayer lo llamé y ha sido difícil y duro. Me sabe mal porque es muy profesional que ayuda mucho a la selección y lo puede hacer en el futuro. pero busco el beneficio del grupo. Le recomendé que fuera egoísta y que se recuperara bien y que juegue en su club y en la selección", ha aclarado Luis Enrique tras ser preguntado por su ausencia.