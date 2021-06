Sergio Ramos se rompe en su despedida: "Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid"

Rotas las negociaciones

El contrato del defensa español finaliza el 30 de junio y no habrá ampliación. Florentino Pérez le ofreció un año más de contrato con una rebaja de suelo del 10%, una propuesta que no ha sido aceptada por Sergio Ramos. El club blanco ha agradecido a Sergio Ramos su aportación al club y el camero aún no ha querido aclarar su futuro.