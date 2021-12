Simeone: "Los jugadores volvieron a demostrar personalidad y jerarquía"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado "orgulloso" de sus jugadores, que han demostrado "personalidad y jerarquía", tras la victoria ante el Oporto (1-3) y el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que siempre "terminan ganando los grupos" y no solo los once sobre el césped.

" Estoy contento y orgulloso de mis jugadores. Hoy volvieron a demostrar personalidad, jerarquía, saber sufrir y reponerse a las dificultades. De cuatro centrales no teníamos a tres. Partidazo increíble de Vrsaljko, muy buen partido de Kondogbia, compensando entre todos y llegando adelante un partido que fue emocionante, con goles, con contragolpes, con sufrimiento, con grandes atajadas de Oblak", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro.

"No me detengo en lo que está pasando, vemos siempre para adelante lo que estamos haciendo. Desde la temporada pasada, vinieron solo dos o tres futbolistas, muy buenos, a los que hay que involucrar y meter donde el equipo pueda funcionar mejor. Con lo que me quedo, y es lo más importante para ellos, es que terminan ganando los grupos y los equipos, los que trabajan todos en lo mismo", prosiguió.