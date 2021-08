Simone Biles sí competirá en la final de barra de equilibrio pese a renunciar a Tokio 2020 por salud mental

"Estamos muy emocionados de confirmar que verán a dos atletas estadounidenses en la final de la barra de equilibrio de mañana: ¡Suni Lee Y Simone Biles! No podemos esperar para verlas a los dos", escribió la Federación estadounidense de gimnasia en un tuit.

"Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros a veces. Sé que me lo quito de encima y hago que parezca que la presión no me afecta, pero ¡maldita sea, a veces es difícil!", escribió Biles horas antes de que se conociera su primer abandono en unos Juegos en los que aspiraba al oro en todo lo que competía.