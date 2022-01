Síndrome de Müller-Weis: la enfermedad ósea degenerativa con la que vive Rafa Nadal desde los 19 años

Tras la intervención quirúrgica, la recuperación no es inmediata, como el propio entrenador de Nadal describió en septiembre, cuando comenzó a entrenar en las pistas de su Academia, en Mallorca. "A veces mejoraba y otros días iba para atrás, volvía a empeorar. Hasta que a finales de noviembre, dijimos, mira, si ya no pasas la prueba de Abu Dabi, pues no viajamos a Australia. Rafa nos dijo. Vamos a tope, y si me rompo, me rompo", ha relatado Carlos Moya.